Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури

Про це повідомила Миколаївська ОВА, передає RegioNews.

За даними ОВА, ворожі атаки відбулися протягом учорашнього та сьогоднішнього днів.

Внаслідок атак без електропостачання залишилися 99 населених пунктіву Вознесенському та Миколаївському районах. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновили.

Також внаслідок однієї з атак у Миколаєві вибуховою хвилею пошкодило багатоквартирний і 13 приватних будинків, гараж та два автомобілі.

Крім того, у Первомайську пошкоджена будівля торговельного центру.

Нагадаємо, протягом 18 листопада російські війська завдали 554 удари по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Читайте також: Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення