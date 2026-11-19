Фото: Рада оборони Запорізької області

Протягом 18 листопада російські війська завдали 554 удари по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За добу росіяни здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема по Запоріжжю, Балабиному, Комишувасі, Любимівці та інших населених пунктах області.

Ще 435 атак завдали безпілотниками різних типів, переважно FPV. Під ударами перебували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівка, Оріхів, Степногірськ та десятки інших населених пунктів.

Також зафіксовані три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Новоолександрівці та Омельнику.

Крім того, російські війська здійснили 100 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 18 листопада ворог атакував Запоріжжя. Поранення отримали двоє людей.