Прикордонники знищили Гіацинт-Б окупантів

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу бригади "Сталевий кордон". Наші захисники успішно вдарили дронами по російській техніці. Зокрема, знищили 152-мм гармату "Гіацинт-Б". Також знищили 2 комплекси "Муром", антену, склад БК, 5 укриттів і ворожий дрон "Молнія".

"Мінусуємо вогневі можливості окупантів", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.