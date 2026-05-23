У Криму пасажирів автобусів змушують проходити через металодетектори

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють перевірки пасажирів на автостанціях

Про це повідомив рух спротиву "Жовта Стрічка", передає RegioNews.

Зазначається, що додаткові заходи контролю запровадили для автобусів далекого сполучення у Сімферополі.

За інформацією активістів, пасажирів примусово висаджують із автобусів разом із речами та змушують проходити через сканери й металодетектори. Сам транспорт окупанти ретельно оглядають.

Формально такі перевірки російська окупаційна адміністрація пояснює "посиленням безпеки". Водночас у русі спротиву наголошують, що фактично йдеться про чергове посилення контролю над цивільним населенням на півострові.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".