У магазинах Криму порожніють полиці: зникають цукор, сіль і борошно

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У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі повідомляють про дефіцит продуктів. З полиць магазинів зникають цукор, крупи, борошно, сіль та макаронні вироби, а в окремих торговельних мережах уже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає RegioNews.

За даними ЦНС, причиною ситуації є не лише зростання попиту через велику кількість російських військових і мігрантів, яких завозять на півострів, а й серйозні проблеми з логістикою.

"Крим дедалі більше перетворюється на ізольований анклав. Кримський міст уже не може повноцінно виконувати роль головної транспортної артерії, морські маршрути перебувають під постійною загрозою, а сухопутне сполучення через окуповані території регулярно опиняється в зоні досяжності українських безпілотників", – зазначають у Центрі національного спротиву.

Попри погіршення ситуації, окупаційна влада не надає публічних пояснень та продовжує демонструвати уявну стабільність.

У ЦНС наголошують, що Росія поступово втрачає можливість забезпечувати окупований півострів у звичних обсягах. Через логістичні труднощі доставляти до Криму паливо, товари та інші ресурси стає дедалі складніше, а наслідки цієї ізоляції вже відчувають звичайні споживачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму російські загарбники посилюють перевірки пасажирів на автостанціях. Додаткові заходи контролю запровадили для автобусів далекого сполучення у Сімферополі.