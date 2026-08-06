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06 серпня 2026, 15:32

До 15 років тюрми за торгівлю людьми: у Нацполіції розкрили деталі нових схем вербування українців

06 серпня 2026, 15:32
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Фото: Нацполіція
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Виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе заявив, що під час повномасштабної війни злочинці дедалі частіше використовують вразливість українців для вербування, а схеми торгівлі людьми стають складнішими та маскуються під законні форми допомоги чи співпраці

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі УНІАН, передає RegioNews.

За словами Цуцкірідзе, війна значно розширила коло людей, які можуть стати мішенню для торговців людьми.

"Втрата житла та доходу, вимушене переселення, залежність від сторонньої допомоги — все це стає інструментом вербування", — зазначив він.

У Нацполіції наголошують, що сучасні схеми експлуатації часто приховують під зовні законними відносинами.

"Експлуатацію маскують під працевлаштування, лікування, шлюб, усиновлення чи інші зовні законні відносини, а жертв шукають через соцмережі та месенджери", — підкреслив Цуцкірідзе.

За даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 664 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми.

Потерпілими у цих провадженнях стали щонайменше 703 особи, серед яких 80 дітей.

У поліції повідомили, що у 579 справах слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні матеріали до суду.

За злочини, пов’язані з торгівлею людьми, законодавство передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці закликають громадян бути особливо обережними під час пошуку роботи, лікування чи інших послуг через інтернет, уважно перевіряти пропозиції та не передавати свої документи стороннім особам.

Нагадаємо, що у Жмеринці Вінницької області місцеві жителі завадили викраденню 7-річної дитини. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його.

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