До 15 років тюрми за торгівлю людьми: у Нацполіції розкрили деталі нових схем вербування українців
Виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе заявив, що під час повномасштабної війни злочинці дедалі частіше використовують вразливість українців для вербування, а схеми торгівлі людьми стають складнішими та маскуються під законні форми допомоги чи співпраці
Про це він розповів в ексклюзивному коментарі УНІАН, передає RegioNews.
За словами Цуцкірідзе, війна значно розширила коло людей, які можуть стати мішенню для торговців людьми.
"Втрата житла та доходу, вимушене переселення, залежність від сторонньої допомоги — все це стає інструментом вербування", — зазначив він.
У Нацполіції наголошують, що сучасні схеми експлуатації часто приховують під зовні законними відносинами.
"Експлуатацію маскують під працевлаштування, лікування, шлюб, усиновлення чи інші зовні законні відносини, а жертв шукають через соцмережі та месенджери", — підкреслив Цуцкірідзе.
За даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 664 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми.
Потерпілими у цих провадженнях стали щонайменше 703 особи, серед яких 80 дітей.
У поліції повідомили, що у 579 справах слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні матеріали до суду.
За злочини, пов’язані з торгівлею людьми, законодавство передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці закликають громадян бути особливо обережними під час пошуку роботи, лікування чи інших послуг через інтернет, уважно перевіряти пропозиції та не передавати свої документи стороннім особам.
Нагадаємо, що у Жмеринці Вінницької області місцеві жителі завадили викраденню 7-річної дитини. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його.