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Станом на ранок 29 квітня РФ тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі відсутні ворожі кораблі.

У Середземному морі фіксують три ворожі кораблі, з яких один є носій крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух з Босфор.

Нагадаємо, за тиждень, із 20 по 27 квітня, Сили оборони України знищили близько 7 540 окупантів, а також 2 198 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.