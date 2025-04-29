Росія вивела в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок 29 квітня РФ тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
В Азовському морі відсутні ворожі кораблі.
У Середземному морі фіксують три ворожі кораблі, з яких один є носій крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух з Босфор.
Нагадаємо, за тиждень, із 20 по 27 квітня, Сили оборони України знищили близько 7 540 окупантів, а також 2 198 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.
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