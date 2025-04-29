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29 квітня 2025, 07:41

Росія вивела в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр"

29 квітня 2025, 07:41
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок 29 квітня РФ тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі відсутні ворожі кораблі.

У Середземному морі фіксують три ворожі кораблі, з яких один є носій крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух з Босфор.

Нагадаємо, за тиждень, із 20 по 27 квітня, Сили оборони України знищили близько 7 540 окупантів, а також 2 198 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

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