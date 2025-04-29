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По состоянию на утро 29 апреля РФ держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 6 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море отсутствуют вражеские корабли.

В Средиземном море фиксируют три вражеских корабля, из которых один является носитель крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 5 судов, из них 4 продолжили движение из Босфора.

Напомним, за неделю, с 20 по 27 апреля, Силы обороны Украины уничтожили около 7540 оккупантов, а также 2198 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.