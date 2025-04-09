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09 квітня 2025, 03:53

У Криму окупанти відкрили курси підготовки дітей до мобілізації, – ЦНС

09 квітня 2025, 03:53
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фото: ЦНС
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У Бахчисараї тимчасово окупованого Криму росіяни відкрили курси підготовки дітей до мобілізації. Там їх навчають тактиці, медичній підготовці, поводженню зі зброєю та водінню

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"У тимчасово окупованому Бахчисараї стартувала "Школа юних командирів” – курс для 120 дітей із ТО Криму та Херсонщини. За 10 днів підлітків навчали тактиці, медичній підготовці, поводженню зі зброєю та водінню", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під виглядом "освіти” – відкрите військове навчання неповнолітніх: нав’язування культу війни, підготовка до служби та знищення національної свідомості.

"Бахчисарай – колишній центр культури кримських татар – тепер став полігоном для зомбування дітей. Це не виховання, а вербування дітей – пряме порушення міжнародного права та воєнний злочин, заборонений Женевською конвенцією", – додали в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.

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