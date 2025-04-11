У Чорному й Азовському морях немає російських кораблів
Станом на ранок 11 квітня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас станом на 06:00 в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі – усі носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 6 суден продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, на Запорізькому фронті бійці ГУР зачистили селище від російських окупантів.
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