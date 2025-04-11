иллюстративное фото: росСМИ

По состоянию на утро 11 апреля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время по состоянию на 06:00 в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля – все носители крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 3 судна, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 8 судов, из них 6 судов продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, на Запорожском фронте бойцы ГУР зачистили поселок от российских оккупантов.