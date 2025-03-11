Росіяни тримають у Чорному морі один ракетоносій із "Калібрами"
Станом на ранок 11 березня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель – носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує RegioNews.
За інформацією військових, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі – 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, раніше прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав, як знищив ще один російський "Солнцепьок" на Харківщині.
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