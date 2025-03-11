Россияне держат в Черном море один ракетоноситель с "Калибрами"
По состоянию на утро 11 марта в Черном море находится один вражеский корабль – носитель "Калибров" общим залпом до четырех ракет
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.
По информации военных, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море – 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило еще один российский "Солнцепек" на Харьковщине.
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