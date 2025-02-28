У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
Станом на ранок 28 лютого у Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Станом на 06:00 відомо, що:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 13 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, 25 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту російської армії біля села Копані Пологівського району Запорізької області. Росіяни зазнали втрат.
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