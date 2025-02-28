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28 лютого 2025, 07:26

У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі

28 лютого 2025, 07:26
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 28 лютого у Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 13 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, 25 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту російської армії біля села Копані Пологівського району Запорізької області. Росіяни зазнали втрат.

Чорне море кораблі війна Росія ракетоносії Азовське море
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