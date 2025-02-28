В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли
По состоянию на утро 28 февраля в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
По состоянию на 06:00 известно, что:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 13 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.
Напомним, 25 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командно-наблюдательному пункту российской армии возле села Копани Пологовского района Запорожской области. Россияне понесли потери.
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