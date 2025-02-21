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На утро 21 февраля в Черном и Азовском морях россияне не вывели ни одного корабля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 06:00 известно, что:

в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

Также отмечается, что за сутки судна в интересах рф проход по Керченскому проливу не осуществляли.

Напомним, на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".