У Чорному та Азовському морях немає російських ракетоносіїв

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Станом на ранок 14 лютого у Чорному та Азовському морях не виведено жодного російського корабля

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.

Водночас є російські кораблі у Середземному морі, а саме 4 кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

У ВМС також повідомляють, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, вночі 14 лютого під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили п'ять дронів-камікадзе типу Shahed-136.