В Черном и Азовском морях нет российских ракетоносителей

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По состоянию на утро 14 февраля в Черном и Азовском морях не выведен ни один российский корабль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В то же время есть российские корабли в Средиземном море, а именно 4 корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

В ВМС также сообщают, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Напомним, ночью 14 февраля во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136.