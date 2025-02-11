У Чорному морі – один ворожий носій "Калібрів"
Станом на ранок 11 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "Калібрів"
Про це передає RegioNews із посиланням на ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", – йдеться у повідомленні.
За даними ВМС, в Середземному морі наразі перебувають 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
Нагадаємо, вночі 11 лютого російська армія здійснила атаку на газову інфраструктуру України.
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