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По состоянию на утро 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "Калибров"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.

По данным ВМС, в Средиземном море находятся 5 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Напомним, ночью 11 февраля российская армия совершила атаку на газовую инфраструктуру Украины.