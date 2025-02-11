В Черном море – один вражеский носитель "Калибров"
По состоянию на утро 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "Калибров"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.
"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.
По данным ВМС, в Средиземном море находятся 5 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.
Напомним, ночью 11 февраля российская армия совершила атаку на газовую инфраструктуру Украины.
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