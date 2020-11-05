Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"
Перший міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова відбудеться вже в травні 2021 року у Києві.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в Києві, передає RegioNews.
Вже можу офіційно повідомити, що остаточно прийнято рішення, що цей саміт "Кримської платформи" відбудеться в травні 2021 року", - заявив міністр.
Кулеба також повідомив, що на півострові тривають системні репресії проти кримських татар, які необхідно зупинити.
Ініціатива створення "Кримської платформи" динамічно і нормально розвивається, ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як воно буде працювати", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти змушують кримчан позбавлятися від українських паспортів.