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Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"
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05 листопада 2020, 12:02 39

Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"

05 листопада 2020, 12:02 39
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Фото: з відкритих джерел
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Перший міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова відбудеться вже в травні 2021 року у Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в Києві, передає RegioNews.

Вже можу офіційно повідомити, що остаточно прийнято рішення, що цей саміт "Кримської платформи" відбудеться в травні 2021 року", - заявив міністр.

Кулеба також повідомив, що на півострові тривають системні репресії проти кримських татар, які необхідно зупинити.

Ініціатива створення "Кримської платформи" динамічно і нормально розвивається, ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як воно буде працювати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти змушують кримчан позбавлятися від українських паспортів.

Крим окупанти МЗС Дмитро Кулеба репресії
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