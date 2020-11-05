Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"

У МЗС сподіваються, що до того часу ситуація з COVID-19 стабілізується

У МЗС сподіваються, що до того часу ситуація з COVID-19 стабілізується

Фото: з відкритих джерел

Перший міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова відбудеться вже в травні 2021 року у Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в Києві, передає RegioNews. Вже можу офіційно повідомити, що остаточно прийнято рішення, що цей саміт "Кримської платформи" відбудеться в травні 2021 року", - заявив міністр. Кулеба також повідомив, що на півострові тривають системні репресії проти кримських татар, які необхідно зупинити. Ініціатива створення "Кримської платформи" динамічно і нормально розвивається, ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як воно буде працювати", - зазначив він. Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти змушують кримчан позбавлятися від українських паспортів.

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