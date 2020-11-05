Стало известно, когда состоится первый саммит "Крымской платформы"

В МИД надеются, что к тому времени ситуация с COVID-19 стабилизируется

В МИД надеются, что к тому времени ситуация с COVID-19 стабилизируется

Фото: из открытых источников

Первый международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова состоится уже в мае 2021 года в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве, передает RegioNews. Уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит "Крымской платформы" состоится в мае 2021 года", - заявил министр. Кулеба также сообщил, что на полуострове продолжаются системные репрессии против крымских татар, которые необходимо остановить. Инициатива по созданию "Крымской платформы" динамично и нормально развивается, мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как оно будет работать", - отметил он. Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов.

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