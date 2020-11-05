Стало известно, когда состоится первый саммит "Крымской платформы"
Первый международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова состоится уже в мае 2021 года в Киеве.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве, передает RegioNews.
Уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит "Крымской платформы" состоится в мае 2021 года", - заявил министр.
Кулеба также сообщил, что на полуострове продолжаются системные репрессии против крымских татар, которые необходимо остановить.
Инициатива по созданию "Крымской платформы" динамично и нормально развивается, мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как оно будет работать", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов.