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Стало известно, когда состоится первый саммит "Крымской платформы"
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05 ноября 2020, 12:02 36

Стало известно, когда состоится первый саммит "Крымской платформы"

05 ноября 2020, 12:02 36
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Фото: из открытых источников
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Первый международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова состоится уже в мае 2021 года в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве, передает RegioNews.

Уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит "Крымской платформы" состоится в мае 2021 года", - заявил министр.

Кулеба также сообщил, что на полуострове продолжаются системные репрессии против крымских татар, которые необходимо остановить.

Инициатива по созданию "Крымской платформы" динамично и нормально развивается, мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как оно будет работать", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов.

Крым оккупанты МИД Дмитрий Кулеба репрессии
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