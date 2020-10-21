Чиновника спецслужбы России подозревают в подстрекательстве к госизмене - Офис генпрокурора

Он способствовал оккупации Крыма путем подкупа украинских военнослужащих

Он способствовал оккупации Крыма путем подкупа украинских военнослужащих

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Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ России в подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По согласованию с прокурорами Департамента относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления СБУ сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ РФ”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале-марта 2014-го чиновник спецслужбы страны-агрессора, находясь в городе Симферополь АР Крым, действуя по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и ВС РФ, совершал действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом, был реализован заранее разработанный преступный план оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым.

Кроме того, сотрудник ФСБ РФ путем уговоров, подкупа и угроз призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда, дислоцированного на территории АР Крым, совершать действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям; подстрекательстве к совершению государственной измены и ведении агрессивной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что в СБУ зафиксировали факты принудительной вербовки боевиками жителей Донбасса.