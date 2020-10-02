РФ почала призов кримчан у армію: Україна виступає проти

Від початку окупації Росія провела вже 11 призовних кампаній

Від початку окупації Росія провела вже 11 призовних кампаній

Фото: з відкритих джерел

Росія почала черговий призов на військову службу в окупованому Криму. У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили дії РФ за порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС.

За інформацією міністерства, міжнародне право забороняє Росії примушувати мешканців окупованого Криму служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду для добровільного вступу до армії.

Від початку окупації Росія провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тисяч осіб були незаконно призвані у Збройні сили РФ. Росія має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголосили в МЗС.

У відомстві також закликають світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини Росією в окупованому Криму.

Нагадаємо, 1 жовтня в Росії, а також в окупованому Криму стартував призов на військову службу. Відповідний указ був підписаний російським президентом Володимиром Путіним. До російської армії планують призвати 135 тисяч осіб.

Раніше повідомлялось, що в Україні на строкову службу у жовтні-грудні призовуть 13 570 юнаків у віці від 18 до 27 років.