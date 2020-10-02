10:01  02 жовтня
Кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу
11:23  02 жовтня
Через пожежі на Луганщині відкрили вже 10 кримінальних справ, - Шмигаль
08:13  02 жовтня
Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 09:26 2

РФ почала призов кримчан у армію: Україна виступає проти

02 жовтня 2020, 09:26 2
Читайте также на русском языке
Від початку окупації Росія провела вже 11 призовних кампаній
Від початку окупації Росія провела вже 11 призовних кампаній
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росія почала черговий призов на військову службу в окупованому Криму. У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили дії РФ за порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС.

За інформацією міністерства, міжнародне право забороняє Росії примушувати мешканців окупованого Криму служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду для добровільного вступу до армії.

Від початку окупації Росія провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тисяч осіб були незаконно призвані у Збройні сили РФ. Росія має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголосили в МЗС.

У відомстві також закликають світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини Росією в окупованому Криму.

Нагадаємо, 1 жовтня в Росії, а також в окупованому Криму стартував призов на військову службу. Відповідний указ був підписаний російським президентом Володимиром Путіним. До російської армії планують призвати 135 тисяч осіб.

Раніше повідомлялось, що в Україні на строкову службу у жовтні-грудні призовуть 13 570 юнаків у віці від 18 до 27 років.

призов окупанти Крим діти указ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »