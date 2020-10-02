РФ начала призыв крымчан в армию: Украина выступает против

От начала оккупации Россия провела уже 11 призывных кампаний

От начала оккупации Россия провела уже 11 призывных кампаний

Фото: из открытых источников

Россия начала очередной призыв на военную службу в оккупированном Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили действия РФ за нарушение международного гуманитарного права.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МИД.

По информации министерства, международное право запрещает России принуждать жителей оккупированного Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду для добровольного вступления в армию.

От начала оккупации Россия провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тысяч человек были незаконно призваны в Вооруженные силы РФ. Россия должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве также призывают мировое сообщество отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека Россией в оккупированном Крыму.

Напомним, 1 октября в России, а также в оккупированном Крыму стартовал призыв на военную службу. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. В российской армии планируют призвать 135 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Украине на срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей в возрасте от 18 до 27 лет.