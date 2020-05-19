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19 травня 2020, 12:10 7

В окупованому Криму осквернили могили кримських татар

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19 травня 2020, 12:10 7
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Інцидент трапився напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
На фото: Еміне Авамілєва
Інцидент трапився напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

У селі Владиславівка Нижньогірського району у Криму на мусульманському кладовищі виявили повалені надгробні камені.

За фактом осквернених могил татари звернулися до правоохоронних органів, але там розбиті плити вважають "внутрішньородинними справами".

Про це розповіла адвокат Еміне Авамілєва посилаючись на місцевих жителів, які виявили розбиті могили своїх рідних, повідомляє Крим.Реалії, пише RegioNews.

Родичі покійних на мусульманському кладовищі виявили 5-6 повалених надгробних каменів. Коли люди звернулися до правоохоронців, там визнали, що це внутрішньородинна справа, неприязнь одне до одного, навіть нібито ворожі відносини і що це ніяке не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вони просто спробували звести цю справу нанівець”, - повідомила Авамілєва.

Адвокат не виключає, що це провокація, оскільки могили осквернили напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Які б внутрішні сімейні справи не відбувалися, у кримських татар не прийнято так само розбиратися між собою, тим більше поглумитися над похованнями. Це не прийнято у мусульман, так цинічно, вандальним способом глумитися над похованнями”, - підкреслила Авамілєва.

Як пишуть ЗМІ офіційної інформації російської поліції в Криму щодо цього інциденту немає.

Нагадаємо, 18 травня в Україні вшановували пам`ять жертв геноциду кримсько-татарського народу.


Крим поліція кладовище вандалізм вандали татари
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