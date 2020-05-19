В оккупированном Крыму осквернили могилы крымских татар

Инцидент случился накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

На фото: Эмине Авамилева

Инцидент случился накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В селе Владиславовка Нижнегорского района в Крыму на мусульманском кладбище обнаружили поваленные надгробные камни.

По факту оскверненных могил татары обратились в правоохранительные органы, но там разбитые плиты считают "внутрисемейными делами".

Об этом рассказала адвокат Эмине Авамилева ссылаясь на местных жителей, которые обнаружили разбитые могилы своих родных, сообщает Крым.Реалии, пишет RegioNews.

Родственники усопших на мусульманском кладбище обнаружили 5-6 поваленных надгробных камней. Когда люди обратились в милицию, там признали, что это внутрисемейное дело, неприязнь друг к другу, даже якобы враждебные отношения и что это никакое не разжигание межнациональной розни. Они просто попытались свести это дело на нет”, - сообщила Авамилева.

Адвокат не исключает, что это провокация, поскольку могилы осквернили накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Какие бы внутренние семейные дела не происходили, у крымских татар не принято так же разбираться между собой, тем более надругаться над захоронениями. Это не принято у мусульман, так цинично, вандальным способом глумиться над захоронениями”, - подчеркнула Авамилева.

Как пишут СМИ официальной информации российской полиции в Крыму относительно этого инцидента нет.

Напомним, 18 мая в Украине почтили память жертв геноцида крымско-татарского народа.