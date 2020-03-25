Прокуратура отреагировала на указ Путина касательно запрета украинцам владеть землей в Крыму
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Так, оккупационная власть незаконно аннексированного Крыма запретит иностранным компаниям и гражданам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками на полуострове. Соответствующий указ от 20 марта №201 был подписан президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после его визита в Крым.
В свою очередь прокуратура автономии даст правовую оценку указа президента РФ.
Сообщается, что присвоение РФ государственной собственности и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также является военным преступлением в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV).
Напомним, что Путин отказался сдавать тест на коронавирус после поездки в Крым.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает визиты президента России Владимира Путина в Крым - "признаком неуверенности".
- 17:59 25 марта В Хмельницком вместо автобусов закупят медицинское оборудование
- 17:59 25 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 17:57 25 марта Прокуратура отреагировала на указ Путина касательно запрета украинцам владеть землей в Крыму
- 17:45 25 марта Ивано-Франковск: госпитализировали мужей двух умерших женщин, которых проверяют на COVID-19
- 17:44 25 марта У отца больной коронавирусом девочки с Волыни COVID-19 не выявили
- 17:39 25 марта Работала в роддоме: что известно о первой инфицированной COVID-19 на Винничине
- 15:38 25 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ