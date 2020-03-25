Прокуратура отреагировала на указ Путина касательно запрета украинцам владеть землей в Крыму

Прокуратура АРК предоставит правовую оценку указу президента РФ Владимира Путина, которым украинцев лишили возможности владеть землей в Крыму

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Прокуратура АРК предоставит правовую оценку указу президента РФ Владимира Путина, которым украинцев лишили возможности владеть землей в Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, оккупационная власть незаконно аннексированного Крыма запретит иностранным компаниям и гражданам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками на полуострове. Соответствующий указ от 20 марта №201 был подписан президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после его визита в Крым.

В свою очередь прокуратура автономии даст правовую оценку указа президента РФ.

Сообщается, что присвоение РФ государственной собственности и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также является военным преступлением в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV).

Напомним, что Путин отказался сдавать тест на коронавирус после поездки в Крым.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает визиты президента России Владимира Путина в Крым - "признаком неуверенности".