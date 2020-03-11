У МЗС відреагували на затримання кримських татар в Криму
Як передає RegioNews, так прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогоднішні незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму російськими силовиками у семи кримських татар.
"Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Відразу після Радбезу ООН з прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Всі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу" , - написав він в Twitter.
Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020
Нагадаємо, зранку 11 березня силовики РФ провели обшуки щонайменше у семи кримських татар і затримали трьох осіб.
- 12:57 11 березня Київводоканал лідирує серед забруднювачів води в країні
- 12:52 11 березня Рада удосконалила процедуру звільнення Кабміну
- 12:49 11 березня ЄС виділить 25 млрд євро, щоб побороти економічні наслідки коронавірусу
- 12:45 11 березня У Кіровоградській області перед судом постане вандал
- 12:34 11 березня У Тернополі Аграрна партія змінила голову
- 12:32 11 березня Зеленський слідом за законом про СБУ запропонував Раді змінити два кодекси
- 11:45 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
- 18:58 08 березня В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб