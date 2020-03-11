У МЗС відреагували на затримання кримських татар в Криму

Україна фіксує всі порушення прав кримських татар з боку Російської Федерації в включеному Криму

Фото: facebook/crimeansolidarity

Україна фіксує всі порушення прав кримських татар з боку Російської Федерації в включеному Криму

Як передає RegioNews, так прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогоднішні незаконні обшуки і затримання в окупованому Криму російськими силовиками у семи кримських татар.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Відразу після Радбезу ООН з прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Всі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу" , - написав він в Twitter.

Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

Нагадаємо, зранку 11 березня силовики РФ провели обшуки щонайменше у семи кримських татар і затримали трьох осіб.