В Крыму отказались от украинской воды
Оккупационные власти Крыма заявили, что полуострову не нужна поставка днепровской воды из Украины без признания российской аннексии полуострова законной
Оккупационные власти Крыма заявили, что полуострову не нужна поставка днепровской воды из Украины без признания российской аннексии полуострова законной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ghall.com.ua.
Так называемый "глава крымского парламента” Владимир Константинов заявил, что сначала Украине нужно отказаться от претензий на полуостров.
"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна”, — заявил он.
Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода с Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан "могут травить какими-то химикатами и еще чем-то”.
По его словам, в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.
Проблемы с водой начались в Крыму после незаконной аннексии Россией в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.
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