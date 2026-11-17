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Напередодні ворог атакував харчове підприємство у Світловодській громаді на Кіровоградщині

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Внаслідок удару по підприємству загинула людина, ще двоє дістали травми.

Крім того, в ніч на 17 листопада російські безпілотники атакували Новомиргородську громаду. Пошкоджені сім приватних домоволодінь.

Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на Запоріжжя. Загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.