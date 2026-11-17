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Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В результате удара по предприятию погиб человек, еще двое получили травмы.

Кроме того, в ночь на 17 ноября российские беспилотники атаковали Новомиргородскую громаду. Повреждены семь частных домовладений.

Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.