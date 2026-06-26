На Житомирщині викрили схему на електроенергії: збитків на майже пів мільйона

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На Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У 2004 році комунальне підприємство уклало договір на закупівлю електроенергії з енергопостачальною компанією. Після цього директор підписав додаткові угоди. В результаті обсяг постачання зменшився, а ціна навпаки зросла.

За висновками експертизи, комунальному підприємству було завдано збитків на суму понад 425 тисяч гривень.

"Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили колишнього чиновника Укргазвидобування. Йдеться про розтрату понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального.