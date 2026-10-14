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14 жовтня 2026, 17:32

Зґвалтував юнака, якого утримували в неволі: на Кіровоградщині оголосили вирок

14 жовтня 2026, 17:32
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Фото ілюстративне
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На Кіровоградщині 24-річного чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі за зґвалтування, замах на зґвалтування та сексуальне насильство щодо 20-річного юнака, якого незаконно утримували в селі Дібрівка Кропивницького району.

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Історія потерпілого, якого, за даними слідства, тривалий час утримували проти волі, змушували працювати та знущалися з нього, набула широкого розголосу навесні 2026 року.

Як встановили прокурори, наприкінці лютого — на початку березня 2026 року обвинувачений гостював у власника домоволодіння, де утримували юнака. Вийшовши на подвір’я, чоловік напав на потерпілого. Застосовуючи побиття та погрози, він зґвалтував юнака, намагався зґвалтувати його повторно та вчинив інші насильницькі дії сексуального характеру.

У судових дебатах позицію обвинувачення щодо доведеності вини та призначення покарання відстоював заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв.

За даними прокуратури, засуджений раніше вже відбував покарання за замах на зґвалтування. Після звільнення у травні 2025 року він менш ніж за рік знову вчинив сексуальні злочини.

Бобринецький районний суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 15 у поєднанні з ч. 2 ст. 152 та ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України. Остаточне покарання — вісім років позбавлення волі.

Нагадамо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.

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