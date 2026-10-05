Фото: ДСНС

На Харківщині сапери ДСНС вилучили шість нездетонованих бойових частин російських безпілотників типу «Герань». Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади

Про це повідомили ДСНС, передає RegioNews .

Фахівці ДСНС вилучили залишки безпілотників та їхні бойові частини. Небезпечні предмети знешкодили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна наближатися до них або торкатися їх.

Якщо ви помітили потенційно небезпечний предмет, необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 112.

Навіть зовні пошкоджені залишки безпілотників можуть становити смертельну небезпеку.

Нагадаємо, що на Житомирщині поліцейські вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після нещодавніх атак РФ на область.