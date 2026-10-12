На Кіровоградщині чоловіка обвинувачують у вбивстві літньої жінки та нападі на колишню дружину

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині судитимуть 50-річного жителя Голованівського району, якого обвинувачують у вбивстві літньої жінки та пораненні його колишньої дружини

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За версією слідства, інцидент стався ввечері в червні цього року. Чоловік прибіг на подвір’я приватного будинку, де зустрів літню жінку — матір чоловіка, з яким проживала його колишня дружина.

На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин він завдав їй чотирьох ударів ножем у ділянки голови та шиї. Від отриманих поранень жінка загинула на місці.

Згодом до чоловіка підійшла його 41-річна колишня дружина. Між ними виник конфлікт, під час якого він двічі вдарив її ножем у ліве плече.

Жінка вижила. За висновком експертизи, вона дістала легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, а також за ч. 2 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.