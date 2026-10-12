В Кировоградской области мужчину обвиняют в убийстве пожилой женщины и нападении на бывшую жену

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кировоградской области будут судить 50-летнего жителя Головановского района, которого обвиняют в убийстве пожилой женщины и ранении его бывшей жены

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По версии следствия, инцидент произошел вечером в июне этого года. Муж прибежал во двор частного дома, где встретил пожилую женщину - мать мужа, с которым проживала его бывшая жена.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес ей четыре удара ножом в участки головы и шеи. От полученных ран женщина погибла на месте.

Впоследствии к супругу подошла его 41-летняя бывшая жена. Между ними возник конфликт, во время которого дважды ударил ее ножом в левое плечо.

Женщина выжила. По заключению экспертизы, она получила легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, а также по ч. 2 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.