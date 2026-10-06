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06 жовтня 2026, 16:57

Не платили за землю з 2021 року: громаді на Кіровоградщині повертають 13 га вартістю 27 млн грн

06 жовтня 2026, 16:57
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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Смолінській громаді на Кіровоградщині повертають 13 гектарів землі вартістю понад 27 мільйонів гривень

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Підставою для розірвання договорів оренди стала систематична несплата орендної плати — борг перевищив 1,2 мільйона гривень.

За позовами Кропивницької окружної прокуратури Господарський суд Кіровоградської області задовольнив усі десять позовів щодо повернення земельних ділянок громаді.

Йдеться про землю на території Смолінської громади, де розташований стратегічно важливий об’єкт, пов’язаний із розробкою уранового родовища та виробництвом ядерного палива.

Як встановили прокурори, орендар систематично не сплачував за користування земельними ділянками. Заборгованість накопичується з 2021 року і нині перевищує 1,2 мільйона гривень.

Через несплату орендної плати місцевий бюджет протягом кількох років недоотримував кошти, які могли використовуватися на потреби громади, зокрема утримання комунальної інфраструктури, благоустрій, освіту та соціальні програми.

Для припинення порушень Кропивницька окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах Смолінської селищної ради. Прокурори подали десять позовів із вимогами розірвати договори оренди та повернути земельні ділянки у власність громади.

Господарський суд Кіровоградської області визнав вимоги прокуратури обґрунтованими та задовольнив усі десять позовів.

За рішеннями суду земельні ділянки вже частково повернули громаді. Виконання судових рішень триває.

Нагадаємо, що на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи, які систематично незаконно вирубували ліс у Тячівському районі. Сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

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