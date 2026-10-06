Не платили за землю с 2021 года: общине в Кировоградской области возвращают 13 га стоимостью 27 млн грн

Фото: прокуратура Кировоградской области

Смолинскому обществу в Кировоградской области возвращают 13 гектаров земли стоимостью более 27 миллионов гривен

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Основанием для расторжения договоров аренды стала систематическая неуплата арендной платы – долг превысил 1,2 миллиона гривен.

По искам Кропивницкой окружной прокуратуры Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил все десять исков по возвращению земельных участков общине.

Речь идет о земле на территории Смолинского общества, где расположен стратегически важный объект, связанный с разработкой уранового месторождения и производством ядерного топлива.

Как установили прокуроры, арендатор систематически не платил за использование земельных участков. Задолженность накапливается с 2021 года и сейчас превышает 1,2 миллиона гривен.

Из-за неуплаты арендной платы местный бюджет в течение нескольких лет недополучал средства, которые могли использоваться на нужды общины, включая содержание коммунальной инфраструктуры, благоустройство, образование и социальные программы.

Для пресечения нарушений Кропивницкая окружная прокуратура обратилась в суд в интересах Смолинского поселкового совета. Прокуроры подали десять исков с требованиями разорвать договоры аренды и вернуть земельные участки в собственность общины.

Хозяйственный суд Кировоградской области признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил все десять исков.

По решению суда земельные участки уже частично вернули общине. Выполнение судебных решений продолжается.

Напомним, что в Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, систематически незаконно вырубавшим лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн.