Не платили за землю с 2021 года: общине в Кировоградской области возвращают 13 га стоимостью 27 млн грн
Смолинскому обществу в Кировоградской области возвращают 13 гектаров земли стоимостью более 27 миллионов гривен
Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.
Основанием для расторжения договоров аренды стала систематическая неуплата арендной платы – долг превысил 1,2 миллиона гривен.
По искам Кропивницкой окружной прокуратуры Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил все десять исков по возвращению земельных участков общине.
Речь идет о земле на территории Смолинского общества, где расположен стратегически важный объект, связанный с разработкой уранового месторождения и производством ядерного топлива.
Как установили прокуроры, арендатор систематически не платил за использование земельных участков. Задолженность накапливается с 2021 года и сейчас превышает 1,2 миллиона гривен.
Из-за неуплаты арендной платы местный бюджет в течение нескольких лет недополучал средства, которые могли использоваться на нужды общины, включая содержание коммунальной инфраструктуры, благоустройство, образование и социальные программы.
Для пресечения нарушений Кропивницкая окружная прокуратура обратилась в суд в интересах Смолинского поселкового совета. Прокуроры подали десять исков с требованиями разорвать договоры аренды и вернуть земельные участки в собственность общины.
Хозяйственный суд Кировоградской области признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил все десять исков.
По решению суда земельные участки уже частично вернули общине. Выполнение судебных решений продолжается.
Напомним, что в Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, систематически незаконно вырубавшим лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн.