24 березня 2026, 08:21

Нарколабораторія під Харковом: нацгвардійця засудили до 9 років

Фото: ДБР
Суд визнав винним військовослужбовця Нацгвардії, який облаштував лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовець вирішив організувати незаконне виготовлення психотропів і залучив до цього цивільного знайомого. Вони придбали в інтернеті інструкції та креслення, переглядали навчальні відео, після чого замовили необхідне обладнання і прекурсори.

Лабораторію облаштували у віддаленому населеному пункті більш ніж за 120 км від Харкова, сподіваючись уникнути викриття.

Після запуску виробництва зловмисники встигли виготовити пробну партію речовини, яку планували реалізовувати через інтернет.

Експертиза встановила, що на той момент було вироблено майже 7 кг психотропної речовини. Її орієнтовна вартість на "чорному ринку" могла перевищувати 2 млн гривень. Таким чином правоохоронці запобігли розповсюдженню близько 1,5 тисячі доз.

Під час обшуків вилучено спеціальне обладнання, прекурсори, готову продукцію, а також майже пів кілограма канабісу.

Вирок ухвалив Нововодолазький районний суд Харківської області.

Обвинуваченого визнано винним за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин, а також придбання прекурсорів і обладнання. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Матеріали щодо його спільника наразі розглядаються судом окремо.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили масштабну нарколабораторію. Відомо, що щомісяця зловмисники виробляли близько 50 кілограмів психотропів. Це приблизно 15 мільйонів гривень. Найближчим часом керівник організації та восьмеро учасників постануть перед судом.

Харківська область суд нарколабораторія нацгвардієць рішення наркотики в'язниця
