17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
25 лютого 2026, 18:07

У Повітряних силах відреагували на затримання командувача логістики та корупційний скандал

25 лютого 2026, 18:07
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У відомстві прокоментували затримання командувача логістики за підозрою в корупції та наголосили, що готові до співпраці зі слідчими органами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Повітряні Сили Збройних Сил України категорично засуджують прояви корупційних правопорушень. Командування Повітряних Сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи. Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі доведення їх провини", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, призначено службове розслідування.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України.

Повітряні сили корупційний скандал війна армія
