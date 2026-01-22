14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 13:21

На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні

22 січня 2026, 13:21
Ілюстративне фото: ДСНС
Подія сталася вночі 22 січня в селі Новий Стародуб Олександрійського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через несправне пічне опалення в приватному будинку чадним газом отруїлися двоє дітей та двоє дорослих.

Постраждалі – трирічна дівчинка, семирічний хлопчик, а також їхні 26-річні мати та 44-річна бабуся. Дітей доставили до лікарні. Жінки від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, вночі 15 січня на Київщині в пожежі загинула жінка. Постраждали чоловік та троє дітей.

