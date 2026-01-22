Ілюстративне фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через несправне пічне опалення в приватному будинку чадним газом отруїлися двоє дітей та двоє дорослих.

Постраждалі – трирічна дівчинка, семирічний хлопчик, а також їхні 26-річні мати та 44-річна бабуся. Дітей доставили до лікарні. Жінки від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, вночі 15 січня на Київщині в пожежі загинула жінка. Постраждали чоловік та троє дітей.