10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
UA | RU
UA | RU
07 січня 2026, 11:30

Підозрювала у зраді: на Хмельниччині жінка "напала" на авто суперниці, до якої ревнувала свого чоловіка

07 січня 2026, 11:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Жителька міста Старокостянтинів на Хмельниччині має відшкодувати понад 93 тисячі гривень за умисне пошкодження автомобіля іншої жінки. Як виявилось, пошкодила чужий автомобіль вона через ревнощі

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався в січні 2025 року. Тоді власниця автомобіля Skoda звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що дружина її знайомого через ревнощі пошкодила лакофарбове покриття кузова, лобове скло та скло дверей автомобіля, який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку в місті Старокостянтинові.

Згідно з експертизою, збитки становили 88 424 гривні. Також власниця авто просила додаткові 25 тисяч гривень в якості моральної компенсації. Суд першої інстанції стягнув повну суму матеріального збитку та 5 000 грн моральної шкоди.

Проте жінка, яка "напала на авто", звернулась до апеляційного суду. Вона заявила, що власниця авто не довела, що це не вона сама пошкодила автомобіль. Зважаючи на показання свідків, характер пошкоджень транспортного засобу, на взаємини між сторонами, колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що автомобіль пошкодила саме ця жінка, а не власниця авто.

Тож, апеляційний суд відхилив скаргу жінки, і їй доведеться платити штраф на "спалах ревнощів".

Нагадаємо, раніше на Житомирщині чоловік підірвав вибухівку біля жінки, бо приревнував її до іншого. Внаслідок вибуху жінка отримала травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
майно ревнощі суд Хмельницька область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири
07 січня 2026, 14:30
У Харкові викрили розкрадання коштів на теплопунктах, які не існували
07 січня 2026, 14:00
На Вінниччині чоловік намагався пронести через кордон цигарки під термобілизною
07 січня 2026, 13:50
Брав гроші за розмитнення: на Львівщині митника затримали на хабарництві
07 січня 2026, 13:35
16-річна дівчина коригувала удари росіян по Кропивницькій ТЕЦ: їй загрожує довічне
07 січня 2026, 13:30
На Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми
07 січня 2026, 13:17
Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
07 січня 2026, 13:08
Налякав кримінальним провадженням: у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів
07 січня 2026, 13:00
У центрі Харкова загорівся бізнес-центр
07 січня 2026, 12:55
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: в МВА показали наслідки
07 січня 2026, 12:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »