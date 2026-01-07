Підозрювала у зраді: на Хмельниччині жінка "напала" на авто суперниці, до якої ревнувала свого чоловіка

Ілюстративне фото

Жителька міста Старокостянтинів на Хмельниччині має відшкодувати понад 93 тисячі гривень за умисне пошкодження автомобіля іншої жінки. Як виявилось, пошкодила чужий автомобіль вона через ревнощі

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався в січні 2025 року. Тоді власниця автомобіля Skoda звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що дружина її знайомого через ревнощі пошкодила лакофарбове покриття кузова, лобове скло та скло дверей автомобіля, який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку в місті Старокостянтинові.

Згідно з експертизою, збитки становили 88 424 гривні. Також власниця авто просила додаткові 25 тисяч гривень в якості моральної компенсації. Суд першої інстанції стягнув повну суму матеріального збитку та 5 000 грн моральної шкоди.

Проте жінка, яка "напала на авто", звернулась до апеляційного суду. Вона заявила, що власниця авто не довела, що це не вона сама пошкодила автомобіль. Зважаючи на показання свідків, характер пошкоджень транспортного засобу, на взаємини між сторонами, колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що автомобіль пошкодила саме ця жінка, а не власниця авто.

Тож, апеляційний суд відхилив скаргу жінки, і їй доведеться платити штраф на "спалах ревнощів".

