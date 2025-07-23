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23 липня 2025, 19:23

Постачання неякісних консервів на Кіровоградщині завдало збитків на 13,8 млн грн

23 липня 2025, 19:23
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фото: ілюстративне
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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну між Кіровоградською обласною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено угоду на постачання 26 тисяч банок яловичої консерви

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Ця продукція призначалася для формування гуманітарних наборів, які мали бути доставлені в регіони, де тривають бойові дії.

Однак, як встановило слідство, керівниця ТОВ доставила консерви, які не відповідали технічним вимогам ДСТУ. Через це держава зазнала збитків на суму 13,8 мільйона гривень. У травні 2023 року їй офіційно повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за статтею 191 КК України.

Після цього підозрювана переховувалася від слідства і була оголошена у міжнародний розшук. У травні 2025 року, завдяки співпраці Кіровоградської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора з міжнародними партнерами, її екстрадували з Німеччини до України. Повернення підозрюваної дозволило направити обвинувальний акт до суду для подальшого розгляду.

Досудове розслідування у цій справі проводило слідче управління ГУ Нацполіції Кіровоградської області.

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