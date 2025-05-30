На Кіровоградщині з річки дістали тіло чоловіка
В четвер, 29 травня, в річці Грузька в селі Обознівка Кропивницького району потонув чоловік
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
До пошуку тіла загиблого залучались фахівці водолазно-рятувального відділення. Надзвичайники вилучили з води тіло 49-річного чоловіка.
Причину та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 24 травня на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.
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