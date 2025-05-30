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30 травня 2025, 04:30

На Кіровоградщині з річки дістали тіло чоловіка

30 травня 2025, 04:30
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фото: ДСНС
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В четвер, 29 травня, в річці Грузька в селі Обознівка Кропивницького району потонув чоловік

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

До пошуку тіла загиблого залучались фахівці водолазно-рятувального відділення. Надзвичайники вилучили з води тіло 49-річного чоловіка.

Причину та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 24 травня на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.

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