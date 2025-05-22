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22 мая 2025, 17:10

Россия ударила по Кировоградщине тремя баллистическими ракетами, - ОВА

22 мая 2025, 17:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 22 мая, российская армия нанесла ракетный удар по Кировоградщине

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"Сегодня враг атаковал Кировоградщину тремя баллистическими ракетами", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, информация о пострадавших не поступала. Последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, 22 мая россияне обстреляли север Донбасса. В результате вражеских ударов погибли два гражданских, еще два человека получили ранения.

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война оккупанты Райкович Андрей Павлович Кировоградская область атака ракетный удар
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