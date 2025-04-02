Україна розпочала відбір куратора для Венеціанської бієнале 2025
Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило про старт конкурсного відбору куратора для національного культурного проєкту на 61-й Венеціанській бієнале
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає RegioNews.
Конкурсні кураторські пропозиції від підприємств, установ та організацій приймаються як на офіційну поштову адресу МКСК, так і на електронну адресу міністерства.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
- Заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактних даних.
- Інформацію про професійні досягнення та досвід реалізації сучасних культурних проєктів в Україні та за кордоном. До конкурсної пропозиції слід додати презентацію реалізованих проєктів.
- Концепцію та опис національного культурного проєкту.
- Проєктне фінансове обґрунтування, яке включає вартість реалізації концепції та створення національного культурного проєкту, а також покроковий календарний план.
У міністерстві наголосили, забороняється надсилати на конкурс фотографії або тексти, авторські права на розміщення яких належать іншим особам.
Остаточний термін подання документів – 31 травня 2025 року.
Венеційська бієнале 2025: що відомо
Венеціанська бієнале – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, яка проходить кожні два непарні роки.
Цьогоріч виставка стартує з 10 травня і триватиме до 23 листопада.
Тема 2025 року зосереджується на взаємодії між природним, штучним та колективним інтелектом.
Участь беруть більше 85 країн, кожна з яких представляє унікальні проєкти.
Нагадаємо, кінокартина українського режисера Павла Острікова "Ти — космос" здобула приз жюрі на фестивалі наукової фантастики у Вероні, Італія.