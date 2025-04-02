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02 квітня 2025, 21:22

Україна розпочала відбір куратора для Венеціанської бієнале 2025

02 квітня 2025, 21:22
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фото: з відкритих джерел
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило про старт конкурсного відбору куратора для національного культурного проєкту на 61-й Венеціанській бієнале

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає RegioNews.

Конкурсні кураторські пропозиції від підприємств, установ та організацій приймаються як на офіційну поштову адресу МКСК, так і на електронну адресу міністерства.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

  1. Заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактних даних.
  2. Інформацію про професійні досягнення та досвід реалізації сучасних культурних проєктів в Україні та за кордоном. До конкурсної пропозиції слід додати презентацію реалізованих проєктів.
  3. Концепцію та опис національного культурного проєкту.
  4. Проєктне фінансове обґрунтування, яке включає вартість реалізації концепції та створення національного культурного проєкту, а також покроковий календарний план.

У міністерстві наголосили, забороняється надсилати на конкурс фотографії або тексти, авторські права на розміщення яких належать іншим особам.

Остаточний термін подання документів – 31 травня 2025 року.

Венеційська бієнале 2025: що відомо

Венеціанська бієнале – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, яка проходить кожні два непарні роки.

Цьогоріч виставка стартує з 10 травня і триватиме до 23 листопада.

Тема 2025 року зосереджується на взаємодії між природним, штучним та колективним інтелектом.

Участь беруть більше 85 країн, кожна з яких представляє унікальні проєкти.

Нагадаємо, кінокартина українського режисера Павла Острікова "Ти — космос" здобула приз жюрі на фестивалі наукової фантастики у Вероні, Італія.

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