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Трагедія трапилася вночі 3 березня в селі Студена Тульчинського району. Жінка загинула в палаючому будинку

Про це повідомляє ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 01:00 вогонь охопив дах та одну з кімнат житлового будинку на площі 40 квадратних метрів.

"Під час проведення розвідки в одній із кімнат надзвичайники виявили 44-річну жінку без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Фахівці з’ясували, що пожежа виникла через необережність під час куріння.

Нагадаємо, у селі Страбичово Мукачівського району, що на Закарпатті, внаслідок пожежі загинули мати та син.