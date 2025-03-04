На Вінниччині через куріння сталася пожежа: загинула жінка
Трагедія трапилася вночі 3 березня в селі Студена Тульчинського району. Жінка загинула в палаючому будинку
Про це повідомляє ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 01:00 вогонь охопив дах та одну з кімнат житлового будинку на площі 40 квадратних метрів.
"Під час проведення розвідки в одній із кімнат надзвичайники виявили 44-річну жінку без ознак життя", — йдеться в повідомленні.
Фахівці з’ясували, що пожежа виникла через необережність під час куріння.
Нагадаємо, у селі Страбичово Мукачівського району, що на Закарпатті, внаслідок пожежі загинули мати та син.
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