В Кировоградской области в пожаре погиб мужчина
Пожар произошел вечером 10 февраля в селе Новая Прага Александрийского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На улице Центральная в одной из квартир дома барачного типа горели вещи. На месте пожара спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, 8 февраля в пожаре в Кировоградской области погибла 14-летняя девочка. Пострадали мужчина и женщина.
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