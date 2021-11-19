09:11  19 листопада
За добу понад 20 тисяч українців заразилися коронавірусом
14:52  19 листопада
Пік хвилі коронавірусу пройдено, але можливий повторний спалах — МОЗ
11:15  19 листопада
Зеленський повернув у Раду закон про фінансові звіти партій
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2021, 15:19

У школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот і труять колег

19 листопада 2021, 15:19
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вчителі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіум" на Кіровоградщині, не вакциновані від COVID-19, відмовляються виконувати наказ про відсторонення від роботи і труять колег

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".

За словами директора закладу Наталії Малишевої, вакциновані налаштували дітей проти інших вчителів, які виходять на заміну, і запрошують на уроки невідому жінку, яка представляється юристом.

Юристка нібито захищає інтереси вчителів, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу.

Конфлікт між керівництвом Колегіуму та вчителем історії Ларисою Лисюк почався з того, що адміністрація закладу була змушена викликати поліцію, щоб зупинити урок відстороненої педагога.

Вчителька заявила, що ніякого наказу не бачила і назвала представників поліції "злочинним угрупуванням".

Зараз відсторонені вчителі продовжують не тільки ходити в школу, а й відвідувати уроки, на яких їх тимчасово замінюють колеги, знімають їх на відео, викладають в соцмережі і ведуть прямі ефіри.

Керівництво порушники обзивають образливими словами.

Правоохоронців до школи викликали двічі: перший раз - на урок Лариси Лисюк, у другій – коли до школи прийшла правозахисниця.

"А що нам було робити? Силою витягнути вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, вийдіть, вона не виходить. Кажемо, надіньте маски, вони кажуть, що це намордник. Що я ламаю їх волю і втягнута в експерименти над людьми", – поділилася директор.

Малишева каже, що вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану". А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директора, колишнього мера міста і на 5 президентів України за "підробку Державного герба".

Через відсутність щеплень у навчальному закладі відсторонено 5 осіб: 3 вчителів та 2 технічних працівників.

Сама Лариса Лисюк звинувачує директора в тому, що через її наказ про відсторонення вона може померти "голодною смертю".

учителя Кіровоградська область вакцинація

На Закарпатті вакцинуватися від коронавірусу можна анонімно
18 листопада 2021, 19:17
Рада попередньо схвалила виділення 3 млрд на виплати вакцинованим
18 листопада 2021, 18:46
За добу майже 300 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
18 листопада 2021, 15:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua