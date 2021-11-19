У школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот і труять колег

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Вчителі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіум" на Кіровоградщині, не вакциновані від COVID-19, відмовляються виконувати наказ про відсторонення від роботи і труять колег

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".

За словами директора закладу Наталії Малишевої, вакциновані налаштували дітей проти інших вчителів, які виходять на заміну, і запрошують на уроки невідому жінку, яка представляється юристом.

Юристка нібито захищає інтереси вчителів, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу.

Конфлікт між керівництвом Колегіуму та вчителем історії Ларисою Лисюк почався з того, що адміністрація закладу була змушена викликати поліцію, щоб зупинити урок відстороненої педагога.

Вчителька заявила, що ніякого наказу не бачила і назвала представників поліції "злочинним угрупуванням".

Зараз відсторонені вчителі продовжують не тільки ходити в школу, а й відвідувати уроки, на яких їх тимчасово замінюють колеги, знімають їх на відео, викладають в соцмережі і ведуть прямі ефіри.

Керівництво порушники обзивають образливими словами.

Правоохоронців до школи викликали двічі: перший раз - на урок Лариси Лисюк, у другій – коли до школи прийшла правозахисниця.

"А що нам було робити? Силою витягнути вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, вийдіть, вона не виходить. Кажемо, надіньте маски, вони кажуть, що це намордник. Що я ламаю їх волю і втягнута в експерименти над людьми", – поділилася директор.

Малишева каже, що вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану". А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директора, колишнього мера міста і на 5 президентів України за "підробку Державного герба".

Через відсутність щеплень у навчальному закладі відсторонено 5 осіб: 3 вчителів та 2 технічних працівників.

Сама Лариса Лисюк звинувачує директора в тому, що через її наказ про відсторонення вона може померти "голодною смертю".